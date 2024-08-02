Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:27

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:27

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan kadın boksör Angela Carini'nin maçtan çekilmesiyle milli boksör Busenaz Sürmeneli ile eşleşen Imane Khelif hakkında 'trans' olduğu iddiaları tartışma konusu oldu. Peki, İnterseks ne demek? İnterseksüel nedir? İnterseks olanlar kadın mı erkek mi?

İNTERSEKS NEDİR?

İnterseksüellik, hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların durumunu belirtir. İnterseksüel olmak bazı durumlarda fiziksel, bazı durumlarda da fiziksel olmasa da hormonal anlamda çift cinsiyetli olmak durumudur. Birey içinde hem erkek hem kadın özellikleri taşıyabilir. Ama bu herhangi bir şekilde biseksüel olmayı gerektirmez.

İNTERSEKSÜEL NE DEMEK?

Bu fenotipe interseksüel ismini 1916 yılında ilk olarak genetikçi Richard Goldschmidt verdi. İnterseksüellik yerine hermafroditlik veya erdişilik de terim olarak kullanılmaktadır.

Hem kadınsı hem erkeksi fenotip transcinsellerde ve transseksüellerde de görünmektedir. Transcinsiyetler kendi doğduğu cinsiyete uymadığına inanarak kendisini karşı cinse ait hisseden insanlardır.