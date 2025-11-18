Maltepe’de yeni konut projesi lansmanında Haluk Levent’ten deprem dayanıklılığı vurgusu

Maltepe’de yeni bir konut projesinin lansmanı önceki gün gerçekleştirildi. Etkinliğe Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in yanı sıra yönetim kurulu başkanı Yasin Canbolat ve proje koordinatörü Deniz Öztaş da katıldı. Üç isim, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konuşmasında daha önce bölgede yaşanan kentsel dönüşüm sürecine değinen Levent, “Ben Ahbap Başkanı olarak buradayım. Çürük binalar yıkıldıktan sonra ev sahipleri bazı sıkıntılar yaşadı. Dostlarımızın onlara sahip çıktığını görünce Ahbap olarak destek vermek istedim. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ünlü sanatçı, proje kapsamında kullanılan malzemelere ilişkin de görüş belirterek son depremlere işaret etti: “Sadece müzisyen olsam bu işlerle ilgilenmeyebilirdim ama burada C40 betonu kullanılmış. Bu yüzden içimiz daha rahat. Yaşanan depremler, dayanıklı yapıların ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı. Bu çerçevede nitelikli bir projeye katkı sunmak bizi de memnun etti.”