Malvarlığı hedef oldu: Hadise'den 'sahte imza' şikayeti

İ.A.B. adlı kişi, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek, kendisinin vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İ.A.B, mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen eşinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz’ü yazdı.

İ.A.B, daha sonra sahte elektronik imzayla bir mahkeme kararı oluşturdu. İ.A.B, sahte belgeyle kendisini, Hadise’nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesaplarını ve gayrimenkullerini üzerine geçirmeye çalıştı.

BANKA YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Dolandırıcılık girişiminin farkına varan banka yetkilileri, şüpheliyi emniyet güçlerine ihbar etti.

Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B adlı şahıs hakkında şikayetçi olarak soruşturma başlattı.

Mağdur olarak ifade veren ünlü şarkısı Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B'den şikâyetçi oldu.