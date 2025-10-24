Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025 14:00:00
Haber Merkezi
Manifest grubu, Esin Bahat'ı hedef alan çirkin paylaşımlar sonrası harekete geçti: 'Hem hukuki hem cezai süreç başlatıldı'

Manifest, grup üyesi Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tespit edilip kayıt altına alındığını, sorumlular hakkında hukuki ve cezai sürecin başlatıldığını duyurdu.

Manifest grubu, sosyal medya platformlarında üyeleri Esin Bahat'a yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

O PAYLAŞIMLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Açıklamada, Esin Bahat hakkında sistematik şekilde yayılan aşağılayıcı içeriklerin resmi olarak dijital delil niteliğinde tespit edilip kayıt altına alındığı belirtildi.

'HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Grup, bu paylaşımlar nedeniyle sorumlular hakkında hem hukuki hem de cezai süreçlerin başlatıldığını vurguladı.

“Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, gelişmelerin ve sonuçların kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.

Manifest grubu, sosyal medyada hedef gösterme, karalama ve siber zorbalık gibi girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek dayanışma mesajı verdi.

İşte Manifest tarafından yapılan o paylaşım...

