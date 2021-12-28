Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birlikte türkü söyledi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Taşına Bak türküsünü birlikte seslendirdi.
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı dün Ankara'da bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde toplanan belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
Bu toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar, sahnede türkü de söyledi.
"ANKARA'NIN TAŞINA BAK"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Mansur Yavaş birlikte sahneye çıktı.
' Ankara'nın Taşına Bak' türküsü'nü seslendiren belediye başkanlarının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında. ?? pic.twitter.com/ZoDT19UAnW— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 27, 2021
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