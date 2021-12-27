Son dakika | Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

27 Aralık 2021 Pazartesi, 10:50

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ‘terör iltisaklı’ olduğu iddia edilen çalışanlarla ilgili müfettiş incelemesi başlatmasının ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.



İmamoğlu, ziyaretin ardından saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan bazı kişilerin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" ifadelerini kullanmıştı.