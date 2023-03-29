Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti: Birbirimizi yakından tanıdıkça siyasetin nezaket boyutu güçlenir

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 18:16

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 18:16

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında bir araya geldi. Ziyarette Davutoğlu’na, Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, İdari ve Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün de eşlik etti.

Mansur Yavaş, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Ahmet Davutoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlatmış olduğu 5 kitap hediye etti. Davutoğlu da Yavaş’a “Medeniyetler ve Şehirler” adlı kitabını verdi.

Ahmet Davutoğlu’nu başbakan olduğu dönemde birkaç defa ziyaret ettiğini belirten Mansur Yavaş, bu görüşmenin iade-i ziyaret kapsamında olduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu ise şöyle konuştu:

“İnformel anlamda görüşmelerimiz oldu ama bizzat gelip makamında iyi dileklerimi ve her zaman kendilerine destek olduğumuzu ifade etmek istedim. Kendisi, sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız değil, siyasette son derece tecrübeli ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda da temiz belediyecilik siyaset anlamında önemli mesafeler kat etmiş, toplum tarafından da takdir görmüş, bizim de çok takdir ettiğimiz bir siyasetçimiz. Son süreçte, seçime giderken cumhurbaşkanı yardımcıları olarak da çok daha yakın temas içerisinde olmamız ve ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık tünelden çıkıp yeni bir bahara ulaşabilmesi için önümüzde 45 gün var. Bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Hepimizin üzerine düşen siyasi sorumluluklar var. 6 genel başkan, tabii cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu ve iki büyükşehir belediye başkanımızın bu süreçte omuz omuza olması, Türkiye ve toplum için önemli bir mesajdır. Güzel bir şey de son bir hafta içinde üç kez bir araya geldik. Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte geçirdiğimiz iftar sayısı, aile ile geçirdiğimizden daha fazla oldu.

Bu temaslar ne kadar artarsa… Siyaset, insani bir faaliyettir. Birbirimizi yakından tanıdıkça siyasetin nezaket boyutu güçlenir. Türkiye’nin sükunete, huzura, siyasi nezakete ve temiz siyasete ihtiyacı var. Bu bağlamda görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. İnşallah 15 Mayıs sürecinde yepyeni bir Türkiye’ye, yepyeni vasıflarla geleceğe umutla bakan bir halkla birlikte yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız. Bir tek eksiğimiz vardı, tabii Ramazan dolayısıyla ikram alamadık. Ayrıca gelir ikramımızı alırız inşallah.”