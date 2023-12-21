'Maraş dondurması'nın hammaddesi.... Toprakla buluştu!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:04

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:04

"Maraş dondurması"na kattığı lezzet, kıvam ve aroma sebebiyle dondurmanın hammaddesi olarak bilinen salep bitkisinin fideleri toprakla buluşturuldu.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kendine özgü lezzetiyle bilinen Kahramanmaraş dondurmasının vazgeçilmez ham maddelerinden salebin üretimi, kentin farklı noktalarında sürüyor.

Bu kapsamda Türkoğlu ilçesindeki Kılılı Mahallesi'nde salep üretimi için fideler toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gazetecilere, salep bitkisinin ekonomiye kazandırılması konusunda üreticilere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Dondurma üreticilerinin salep üreticilerine 10 yıl alım garantisi verdiğini hatırlatan Bilir, kendilerinin de bu alanda çiftçilere eğitimden başlayarak hemen her konuda destek olduklarını kaydetti.

Kentte dondurma üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur da salebin Maraş dondurması için vazgeçilmez olduğunu, o yüzden en iyi salebi yetiştirmek için hiçbir görevden kaçınmadıklarını dile getirdi.

Endemik bir bitki olan salebin farklı yerlerde de yetiştirilebilmesi için ar-ge çalışmaları yaptıklarını anlatan Kanbur, şöyle devam etti:

"Gerçek bir Maraş dondurması yapacaksanız salebe ihtiyacınız var. Salep zaten şifalı bir içecek. Osmanlı döneminden bu yana padişahların içtiği, tükettiği şifalı bir bitki. Salep üretiminin artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve tüm çiftçilerimize üretim konusunda hem biz hem de Tarım ve Orman Müdürlüğümüz destek oluyor. Kahramanmaraş’ı dünyaya anlatmak için dondurma önemli bir fırsat ve biz de bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz."