Mardin Roof Rush Projesi, 174 ülkede izlendi

2.09.2025 11:18:00
Mardin ve Midyat’ta 9-14 Mayıs tarihleri arasında çekilen Mardin Roof Rush, 174 ülkede izleyiciyle buluştu. Proje, tarihi şehir dokusu ile parkur sporunun dinamik enerjisini bir araya getirdi.

Mardin ve Midyat’ta 9-14 Mayıs tarihleri arasında çekilen Mardin Roof Rush, Red Bull TV’de yayımlanarak 174 ülkede izleyiciyle buluştu. Proje, tarihi şehir dokusu ile parkur sporunun dinamik enerjisini bir araya getirdi.

Çekimler; Zinciriye Medresesi, Bakırcılar Çarşısı, Tarihi Hamam, Eski Mardin sokakları ve Midyat çatıları gibi simgesel mekanlarda gerçekleştirildi.

Projedeki en zorlu sahneler Midyat’ta çekildi. Red Bull sporcusu Hazal Nehir, burada gerçekleştirdiği Big Cat Leap ile kariyerinin en uzun boşluk atlayışına imza attı. Yerden 3 metre yükseklikte ve 4,16 metre mesafede gerçekleşen bu atlayış, parkur dünyasının en zorlu hareketlerinden biri olarak biliniyor. Bu performans, Hazal’ın 2,5 yıl önce yaşadığı sakatlığın ardından parkura güçlü dönüşünü simgeliyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde “gizemli maskeli karakter” olarak Olimpiyat meşalesini taşıyan Fransız Red Bull sporcusu Lilou Ruel ise, çocukluğunu İstanbul Ortaköy’de geçirmesi nedeniyle Türkiye’de çekilen bu projede yer almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Ruel, Parkur dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak Mardin Roof Rush’ta etkileyici bir performans sergiledi.

