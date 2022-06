Barbie filminde Ken rolüyle izleyici karşısına geçecek Ryan Gosling kimdir?

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:30

"Barbie" filminden yeni fotoğraf yayınlandı. Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda yer aldığı Ryan Gosling'in Ken rolünde beyaz perdede boy göstereceği filmin ilk görselleri dikkat çekti. Filmde Barbie’yi Margot Robbie canlandıracak. Barbie filminde Ken rolünde izleyici karşısına geçecek Ryan Gosling kimdir?

Ryan Thomas Gosling, 12 Kasım 1980 tarihinde doğdu. Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş Kanadalı oyuncu, The Notebook, Half Nelson ve Cinayet Gecesi filmlerindeki rolleri ile tanınıyor. 2002 yılında The Believer filmi ile Bağımsız Ruh Ödülleri'ne aday gösterilmiş, 2007 yılında ödülü Half Nelson filmi ile kazanmıştır. Half Nelson filmi ile Stockholm Film Festivali ve Las Palmas Film Festivali'nde En İyi Aktör ödülü kazanmıştır. Lars and the Real Girl filmiyle 2007 yılında Altın Küre'ye aday olmuştur.

2005 yılında Toronto'da tanışmış olduğu Zach Shields ile birlikte kurdukları Dead Man's Bones isimli grubun vokalistidir.

2007'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne katılması için akademiden davet aldı.

2011'de Amerikalı oyuncu Eva Mendes ile ilişki yaşamaya başladı. 2014 yılında çiftin Esmaralda Amada Gosling adında bir kız çocukları doğdu.

FİLMLERİ

* 1997 Frankenstein and Me

* 1999The Unbelievables

* 2000 Remember the Titans

* 2001The Believer

* 2002Murder by Numbers

* 2002The Slaughter Rule

* 2003The United States of Leland

* 2004The Notebook

* 2005Stay

* 2006Half Nelson

* 2007Cinayet Gecesi

* 2007Lars and the Real Girl

* 2010Blue Valentine

* 2010All Good Things

* 2011Crazy, Stupid, Love.

* 2011Drive

* 2011The Ides of March

* 2013Gangster Squad

* 2013The Place Beyond the Pines

* 2013 Only God Forgives

* 2014 Lost River

* 2015Büyük Açık

* 2016İyi Adamlar

* 2016 Aşıklar Şehri

* 2017 Weightless

* 2017Bıçak Sırtı 2

* 2017 Song to Song