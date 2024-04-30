Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:25

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:25

Acun Ilıcalı, Hull City ardından Slovenya takımı olan Maribor'u satın alacağını paylaştı. 1960 yılında kurulan Maribor takımı adını Maribor şehrinden alıyor. Peki, Maribor takımı hangi ülkenin takımı? Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Maribor hangi ligde oynuyor?

MARIBOR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Nogometni Klub Maribor yani kısaca Maribor olarak biilinen takım, Slovenya'daki Maribor şehrini temsil ediyor. 12 Aralık 1960 tarihinde kurulan Maribor, 1991'de kurulan PrvaLiga'dan hiç düşmemiş üç kulüpten biridir. Takım PrvaLiga liginde mücadele ediyor.

Başkent Ljubljana ekibi Olimpija ile olan ezeli rekabet ''Ölümsüz Derbi'' olarak bilinir. Bir diğer ezeli rakip de Mura 05 ile yapılan Kuzeydoğu Derbisi'dir.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarına katılan tek Slovenya ve eski Yugoslavya ülkelerinden katılan dört kulüpten biri olan Maribor, 1991 yılında Slovenya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle, Maribor Slovenya Ligi'nin kurucu takımlarından oldu.

Maribor, evindeki maçlarını Ljudski vrt stadyumunda oynuyor. İlk olarak 1962'de inşa edilen stadyum 1990'lar ve 2000'lerde yenilendi. Maribor'un takma isimleri Morlar ve Menekşeler şeklindedir. Kulübün sloganı da ''Bir kulüp, bir başarı''dır. Maribor takımı evinde mor, deplasmanda sarı forma giyiyor.