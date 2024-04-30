Acun Ilıcalı'dan Miha Zajc itirafı: 'Hull City'yi devraldığımda...'
İş insanı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın aldığı dönemde Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ı transfer etmek istediğini açıkladı.
Hull City Kulübü'nün sahibi olan Acun Ilıcalı, Sloven ekibi Maribor'u da satın alacağını açıkladı.
Maribor için açıklama yapan Ilıcalı, Fenerbahçe forması giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için de bir transfer itirafında bulundu.
Miha Zajc
ACUN ILICALI'DAN MİHA ZAJC AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı, "Hull City'yi devraldığımda ilk hedefim Zajc'tı ama ne yazık ki o Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Biraz da şanslıyım çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Projemizi Slovenya'da, Sloven oyuncularla gerçekleştirme adımına taşıdığımızda belki Maribor'a gelmek isteyebilir. Hull'da da onunla her zaman ilgileniyoruz" dedi.
Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Zajc, 2 gol attı.
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