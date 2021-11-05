Marilyn Monroe'nun eski evi 25 milyon liraya satışa çıktı
Batı Hollywood'daki Granville Kuleleri'nin içinde yer alan ve bir zamanlar Marilyn Monroe'ya ait olduğu iddia edilen iki katlı lüks bir çatı katı dairesi 2.49 milyon dolara (yaklaşık 25 milyon lira) satışa çıktı.
En ünlü sinema yıldızlarından biri olan Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’nun, 1962’de akut barbitürat zehirlenmesi sonucu 36 yaşında ölmeden önce yedinci ve son apartman dairesi olan ev satışa çıkarıldı.
Monroe’nun Bretwood’daki evinde hayatını kaybetmeden önce bu apartman dairesinde kaldığı iddia ediliyor.
Sözcü'nün aktardığına göre; Sunset and Crescent Heights’taki evin yüksek tavanları, dairesel merdiveni, zikzak ahşap zemin dikkat çekiyor. Evin ayrıca sığınağa çıkan gizli bir merdiveni de bulunuyor.
2.50 milyon dolara satışa çıkan ev, 1930 yılında Leland Bryant tarafından tasarlandı ve iki yatak odası, küvetli iki spa benzeri banyo ve iki park yeri sunuyor.
Pencereli bir oturma odası, avizeli resmi yemek odası ve Viking aletleri içeren bir mutfağı bulunuyor.
Ayrıca Granville Towers’ın tüm sakinlerinin bir yüzme havuzuna, spaya, kulüp binasına, avluya, bahçeye ve 24 saat kapıcıya erişimi bulunuyor.
Granville Towers’ta David Bowie de yaşıyordu.
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