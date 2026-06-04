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Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı?

Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı?

4.06.2026 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı?

Son günlerde oyunculuk performansından çok özel hayatıyla gündeme gelen genç oyuncu Zeynep Atılgan sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı?
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TRT 1'in çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Fadime karakterini oynayan Zeynep Atılgan, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı?

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ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan oyuncu, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü’nde lisans eğitimine aktif olarak devam etmektedir.

ZEYNEP ATILGAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Lise yıllarında oyunculuğa başlayan Zeynep Atılgan, televizyon dünyasına Yargı dizisiyle girdi. Ardından Kardelenler adlı dizide rol alan oyuncu son olarak adından Taşacak Bu Deniz dizisinde söz ettiriyor.

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