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Garo Paylan kimdir? Eski HDP Milletvekili Garo Paylan kaç yaşında, nereli?

Garo Paylan kimdir? Eski HDP Milletvekili Garo Paylan kaç yaşında, nereli?

4.06.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Garo Paylan kimdir? Eski HDP Milletvekili Garo Paylan kaç yaşında, nereli?

Eski HDP Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan'da Türkçe konuştuğu gerekçesiyle bir kadının sözlü tepkisiyle karşılaştı. Peki, Garo Paylan kimdir? Eski HDP Milletvekili Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
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Eski HDP Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan ziyareti sırasında Türkçe konuşması nedeniyle bir kişinin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Peki, Garo Paylan kimdir? Eski HDP Milletvekili Garo Paylan kaç yaşında, nereli?

GARO PAYLAN KİMDİR? 

Garo Paylan, aslen Malatyalı olan bir ailenin üç çocuğundan ortancası olarak 3 Ekim 1972'de İstanbul'da doğdu. Kuşaklardır ayakkabıcı olan ailesi, 1969'da Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisine dedesi Yemenici Garabet adının kısa hâli olan Garo adını vermişti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Paylan, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak tamamladı. Bir dönem iş adamı olup Yeşilköy Ermeni Okulunda yöneticilik yaptı ve Ermeni okullarının bağlı olduğu cemaat vakıfları tarafından kurulan eğitim komisyonunda koordinatör olarak görev aldı. Ana dil temelli çok dilli eğitimin gelişimi için projeler yönetti.

Halkların Demokratik Partisinin Kurucu Üyesidir. HDP'de 2 dönem Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısıdır.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

Paylan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.

İlgili Konular: #HDP #Ermenistan #Garo Paylan

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