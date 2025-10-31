Mark Zuckerberg alkışlamadı... Billie Eilish'ten milyarderlere çağrı: 'Paranızı bağışlayın'

Grammy ödüllü genç şarkıcı Billie Eilish, 29 Ekim’de düzenlenen WSJ. Magazine Innovator Awards gecesinde “Müzik Yenilikçisi (Music Innovator)” ödülüne layık görüldü. 23 yaşındaki sanatçı, törende yaptığı etkileyici konuşmayla geceye damga vurdu.

“PARANIZI İYİ ŞEYLER İÇİN KULLANIN”

Eilish, sahnede yaptığı konuşmada dünyadaki adaletsizliklere ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti:

“Dünya şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyor. İnsanların her zamankinden daha fazla yardıma ve empatiye ihtiyacı var. Eğer paranız varsa, bunu iyi şeyler için kullanın; gerçekten ihtiyacı olan insanlara verin.”

Sözlerini salondaki davetlilere dönerek sürdüren sanatçı, dikkat çekici bir çağrıda bulundu:

“Hepinizi seviyorum ama burada benden çok daha zengin olan birkaç kişi var. Eğer milyarderseniz, neden hâlâ milyardersiniz? Kötü bir niyetim yok ama paralarınızı bağışlayın.”

ZUCKERBERG TEPKİSİZ KALDI

New York Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen törende Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock, Tory Burch, Questlove ve Karlie Kloss gibi ünlü isimler yer aldı.

Görgü tanıklarına göre, Eilish’in sözleri salonda kısa bir sessizliğe neden olurken, Zuckerberg sanatçının çağrısına alkışla karşılık vermedi. Forbes verilerine göre Zuckerberg’in serveti yaklaşık 257 milyar dolar. Eşi Priscilla Chan ise aynı gecede “Bilim Alanında Hayırseverlik Yenilikçisi” ödülünü aldı. Çift, daha önce Meta hisselerinin yüzde 99’unu yaşamları boyunca bağışlama sözü vermişti.

11,5 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Billie Eilish’in konuşması kadar, eylemleri de yankı uyandırdı. Gecenin sunucusu Stephen Colbert, sanatçının son turnesi “Hit Me Hard and Soft” gelirlerinden 11,5 milyon doları, gıda eşitliği, iklim adaleti ve karbon kirliliğiyle mücadele eden kuruluşlara bağışladığını açıkladı.

Eilish’in samimi ve toplumsal duyarlılıkla dolu mesajı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve “müziğin ötesinde bir ses” olarak yorumlandı.