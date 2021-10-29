Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'a taciz davası
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski çalışanları ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle ikiliye dava açtı. Davacılar ayrıca, Zuckerberg ve Chan’ı, maaş ödemelerini geciktirmekle de suçladı.
Son olarak adını ‘Meta’ olarak değiştiren popüler sosyal
medya platformu Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın
eski iki çalışanının ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle çiftin
aleyhine dava açtıkları bildirildi.
Sputnik Türkiye'nin NBC'den aktardığına göre; Zuckerberg ve
eşinin eski çalışanları Mia King ve John Doe, ayrımcılık ve cinsel tacize maruz
kaldıklarını öne sürdü.
Ocak 2017'den Mart 2019'a kadar ‘ev yöneticisi’ olarak görev
yapan John Doe ile çifte güvenlik hizmeti sağlayan şirkette çalışan Mia King
mahkemeye başvurdu.
Davacılar ayrıca, Zuckerberg ve Chan’ı, cinsel taciz ve
ayrımcılığın yanı sıra maaş ödemelerini geciktirmekle de suçladı.
Chan ve Zuckerberg’ı temsilen açıklama yapan Ben LaBolt, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Aile ofisinde çalışan profesyonel ekiple gurur duyuyoruz ve arkadaşlarımızı haksız yere küçük düşürmeyi amaçlayan bu suçlamaların boşa çıkacağından eminiz" diye konuştu.
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