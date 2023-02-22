Markettekiler zararlıymış. Evde kendiniz yapın çok daha lezzetli oluyor

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 21:53

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 21:53

Elma sirkesi veya elma sirkesi, fermente elma suyundan yapılan ve salata soslarında, soslarda, salata soslarında, gıda koruyucularında ve Hint turşusunda kullanılan bir sirkedir olarak bilinmektedir. Elmaların ezilmesi ve ardından suyunun sıkılmasıyla yapılan elma sirkesi on yıllardır Türk mutfağında da yer almaktadır.



ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bağışıklık ve sindirim sistemine iyi gelen elma sirkesinin faydaları da saymakla bitmiyor. Yapılan bir çok araştırmada elma sirkesinin en faydalı besin olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Elma sirkesinin tüm faydalarından yararlanmak için evde yapılan sirkeyi tüketmek gerekiyor.

Peki evde elma sirkesi nasıl yapılır?

Ulusalpost sitesinde yayınlanan bir içerikte; Gerçek ve doğal elma sirkesinin tarifi paylaşıldı. Bu tarifteki ölçülere göre yapılan elma sirkesinin kıvamı hiç şaşmıyor.

4kg elma

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı sirke mayası

1 tatlı kaşığı tuz ve su

ELMA SİRKESİNİN TARİFİ

*Elmalar iyice yıkanır sap ve çekirdekleri çıkarılmadan dört eşit parçaya bölünür.

*5 litre kapasiteli bir cam kavanoza elmalar güzelce yerleştirilir.

*1 yemek kaşığı sirke mayası (2 çay bardağı sirke de olabilir) konulur ve bir su bardağı şeker ve tuz ilave edilerek; kavanozun yarısına kadar su doldurularak üzerine bir tülbent bağlanır ve kapak üzerine konur ancak sıkıştırılmaz.

*Bu durumda 3 ay bekletilir ve süre bitiminde elma sirkesi süzülerek kalan posa içerisinden atılır.

*Tekrar aynı kavanoza doldurularak kapağı tülbentin üzerine sıkıca kapatılır ve bir daha 3 ay kadar bekletilir.

Süre sonunda elma sirkesi artık hazırdır. Elma sirkesi bu tarifle yapılırsa hem çok lezzetli oluyor hem de çok sağlıklı.