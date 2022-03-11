Marketten 1 sepet Rus votkası çaldı, yakalanınca kendini böyle savundu: 'Putin'e çok sinirlendim'
İngiltere'de bir kişi, süper marketten tüm Rus votkalarını çalmaya çalışırken yakalandı. Polis sorgusunda bunun bir hırsızlık olayı olmadığını söyleyen kişi, bunu Rusya'ya tepki olarak yaptığını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın dört bir yanından savaş karşıtları Rusya’yı protesto etmek için ilginç yöntemlere de başvuruyor. En son İngiltere’deki market zinciri Sainsbury bayilerinden Rus votkalarını çalmaya çalışan bir kişi tutuklandı.
Sözcü'de yer alan habere göre; 59 yaşındaki Mike Ockelford, raflardan Rus votkalarını aldıktan aldıktan sonra marketteki personelle tartıştı.
'RUSYA'NIN YAPTIKLARINA SİNİRLENDİM'
Ockelford ilk başta ofisine pasta almak için dükkana gittiğini anlattı ancak daha sonra Rus votkalarını gördüğünü belirtirken, “Aslında amacım çalmak değil bir şeylere değinmekti. Rusya’nın yaptıklarına ve yaptırımlara bakılırsa Rus votkasını satmalarına sinirlendim” dedi.
Polis sorgusuna alınan adam, “Ofis için kek, pasta almaya gittim. Oldukça spontane bir market ziyaretiydi. Alkol rafına baktım ve Rus ürünlerinin hala raflarda olduğunu gördüm, şişeleri kontrol ettim ve St Petersburg’da şişelenmiş tüm votka şişelerini aldım” dedi.
MARKET MÜDÜRÜ İLE TARTIŞTI
Ockelford, daha sonra personele giderek şişelerin raftan kaldırılmasını istediğini ancak reddedildikten sonra market müdürü ile tartıştıklarını anlattı. "Sesimi yükselttim ve ona ‘bir sürü saçmalık’ konuştuğunu söyledim ve sonra polisi aradı" dedi.
Ockelford, mağazadan ayrıldığını ve ardından ‘saklayacak bir şeyi olmadığını’ söyleyerek polisle konuşmak için geri döndüğünü söyledi.
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