Kanadalı içki mağazaları Rus votkasını raflardan kaldırdı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:51

Kanada'nın en büyük eyaleti Ontario'nun Maliye Bakanı Peter Bethlenfalvy, Ontario İçki Kontrol Kurulu'nu (LCBO) Rusya'da üretilen ürünleri geri çekmeye yönlendirdiğini söyledi.

Bethlenfalvy tarafından yapılan açıklamada, "Federal hükümetin Rus hükümetine yaptırım uygulama çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz" denildi ve "Bu son derece zor dönemde Ukrayna halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

RUS MENŞEİLİ 25 ÜRÜNÜ KAPSIYOR



Haberlerde, LCBO'nun yaklaşık 25 Rus menşeili ürünü kapsadığını ve mağazaların bunları 24 saat içinde kaldırabileceği belirtildi.

Kanada'nın dört başka eyaletindeki Nova Scotia Liquor Corporation, New Brunswick içki mağazaları, Newfoundland ve Labrador Liquor Corporation ve Manitoba Liquor Mart gibi Crown içki mağazaları da cuma günü benzer hamleler yapmıştı.