Kanadalı içki mağazaları Rus votkasını raflardan kaldırdı
Rusya, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından birçok yaptırım ve boykot tehdidi ile karşı karşıya. Kanada yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin çok sayıdaki eyaletinde Crown içki mağazaları, votka da dahil olmak üzere Rus ürünlerini raflarından kaldırdı. Haberlerde, bunun 25 Rus menşeili ürünü kapsadığı belirtildi.
Kanada'nın en büyük eyaleti Ontario'nun Maliye Bakanı Peter Bethlenfalvy, Ontario İçki Kontrol Kurulu'nu (LCBO) Rusya'da üretilen ürünleri geri çekmeye yönlendirdiğini söyledi.
Bethlenfalvy tarafından yapılan açıklamada, "Federal hükümetin Rus hükümetine yaptırım uygulama çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz" denildi ve "Bu son derece zor dönemde Ukrayna halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
RUS MENŞEİLİ 25 ÜRÜNÜ KAPSIYOR
Haberlerde, LCBO'nun yaklaşık 25 Rus menşeili ürünü kapsadığını ve mağazaların bunları 24 saat içinde kaldırabileceği belirtildi.
Kanada'nın dört başka eyaletindeki Nova Scotia Liquor Corporation, New Brunswick içki mağazaları, Newfoundland ve Labrador Liquor Corporation ve Manitoba Liquor Mart gibi Crown içki mağazaları da cuma günü benzer hamleler yapmıştı.
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