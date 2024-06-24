Marmara'da görüldü: Uçan balık nedir? Uçan balık yenir mi? Uçan balık zararlı mı?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:41

Güncelleme: 24.06.2024 - 18:01

Aslan balığı, balon balığı, trakonya balığının ardından Marmara Denizi’nde uçan balık da görülmeye başlandı. Peki, Uçan balık nedir? Uçan balık yenir mi? Uçan balık zararlı mı?

UÇAN BALIK NEDİR?

'Uçan Balık' olarak bilinen bu türün havaların ısınmasıyla birlikte Çanakkale Boğazı üzerinden Marmara'ya geldiğini söyleyen balıkçı Kenan Balcı, 'Görenler şaşırıyor, hayretler içinde kalıyor. Türkiye Deniz Canlıları müzesinde olmayan bir balık daha müzeye katılıyor. Uçan Balık, tayyare gibi uçuyor. uzun süre uçabilen ilginç bir balık.' dedi.

Uzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balık, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırıyor. Sırtının yılan derisine benzemesi de uçan balığı görenleri bir hayli şaşırtıyor. Hava sıcaklıklarının artması, deniz suyunun ısınması ile birlikte Marmara Denizi’ne farklı balık türlerinin giriş yaptığının altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balıkta Marmara Denizi’nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi’ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz” diye konuştu.

UÇAN BALIK ZARARLI MI?

Yaz mevsimi ile birlikte deniz sezonunun da açıldığını belirten Balcı, “Vatandaşlarımıza, gençlerimize buradan uyarım olacak. Farklı ve zehirli balık türleri denizlerimizde artık bulunuyor. Denize girerken dikkatli olmalıyız. Bilmediğimiz balık türlerine dokunmayalım. Bu balıkların içinde dikenli ve zehirli olan balıklarda var. Bununla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum.” dedi.