Marmara'da tsunami risk alanları: İstanbul'da hangi ilçeler tehlike altında
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, tsunami riskini gündeme taşıdı. Peki, Marmara'da tsunami risk alanında olan ilçeler hangileri?
İstanbul ve Marmara kıyılarını kapsayan tsunami risk haritası geliştirildi. Meydana gelen 6.2'lik Silivri depreminin ardından yurttaşlar tsunaminin ilçelerinde olup olmayacığını araştırmaya başladı. İşte, İstanbul'un tsunami tehlikesi altındaki ilçeleri...
İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER
Marmara Denizi’nde olası bir depremle meydana gelebilecek tsunaminin yer ve özellikleri bu raporda yer alanlardan farklı olabilir. Her ilçe için denizaltı heyelanı kaynaklı tsunamilerin benzetim sonuçları incelendiğinde, sismik kaynaklı tsunami etkileri değerlendirilmesine benzer şekilde, Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde değişken ama önemli boyutlarda tsunami etkisi olacağı görülmektedir. Kıyı uzunluğu ve bu alanların nispeten düşük kotlu olması nedeniyle Silivri ilçesinin en fazla su baskınına maruz kalması beklenmelidir.
Büyükçekmece denizaltı heyelanı kaynaklı olası tsunamilerde su basma alanı yüksek olan ilçeler, Silivri’ye ek olarak, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü ve Avcılar ilçeleridir. Bu ilçeleri Kadıköy, Maltepe, Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri takip etmektedir. Yenikapı denizaltı heyelanı kaynaklı olası tsunamilerde ise su basma alanı yüksek olan ilçeler sırası ile Bakırköy, Tuzla, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Kartal ve Pendik ilçeleri olarak görülebilir.
TSUNAMİ BELİRTİLERİNE ÖRNEKLER
Çeşitli zamanlarda oluşmuş tsunami belirtiler aşağıda özetlenmiştir;
- Depremin sarsıntısı hissedilebilir.
- Büyük miktarda gaz kabarcıkları, su üzerinde görülebilir, kaynaması biçiminde de görüntü verebilir.
- Deniz suyu alışılmışın üstünde sıcak olabilir.
- Su çürük yumurta (Hidrojen sülfür) yağ ya da petrol gibi kokabilir.
- Deniz suyu cildi rahatsız edebilir.
- Gök gürültüsüne benzer, jet uçağı sesi, helikopter, ıslık sesi gibi sesler duyulabilir.
- Deniz kıyıdan önemli bir miktarda geri çekilebilir.
- Ufuk çizgisinde kırmızı renkli bir flaş ışık görülebilir.
- Dalga yaklaşırken dalganın üst kısmında bir kızıllık görülebilir.
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