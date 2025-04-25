Marmara'da tsunami risk alanları: İstanbul'da hangi ilçeler tehlike altında

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:06

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:06

İstanbul ve Marmara kıyılarını kapsayan tsunami risk haritası geliştirildi. Meydana gelen 6.2'lik Silivri depreminin ardından yurttaşlar tsunaminin ilçelerinde olup olmayacığını araştırmaya başladı. İşte, İstanbul'un tsunami tehlikesi altındaki ilçeleri...

İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

Marmara Denizi’nde olası bir depremle meydana gelebilecek tsunaminin yer ve özellikleri bu raporda yer alanlardan farklı olabilir. Her ilçe için denizaltı heyelanı kaynaklı tsunamilerin benzetim sonuçları incelendiğinde, sismik kaynaklı tsunami etkileri değerlendirilmesine benzer şekilde, Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde değişken ama önemli boyutlarda tsunami etkisi olacağı görülmektedir. Kıyı uzunluğu ve bu alanların nispeten düşük kotlu olması nedeniyle Silivri ilçesinin en fazla su baskınına maruz kalması beklenmelidir.

Büyükçekmece denizaltı heyelanı kaynaklı olası tsunamilerde su basma alanı yüksek olan ilçeler, Silivri’ye ek olarak, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü ve Avcılar ilçeleridir. Bu ilçeleri Kadıköy, Maltepe, Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri takip etmektedir. Yenikapı denizaltı heyelanı kaynaklı olası tsunamilerde ise su basma alanı yüksek olan ilçeler sırası ile Bakırköy, Tuzla, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Kartal ve Pendik ilçeleri olarak görülebilir.

TSUNAMİ BELİRTİLERİNE ÖRNEKLER

Çeşitli zamanlarda oluşmuş tsunami belirtiler aşağıda özetlenmiştir;