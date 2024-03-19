Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:35

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:35

1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olan marteniçka geleneği günümüzde hala devam ediyor. Peki, Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka bilekliği mart bitmeden çıkarılır mı?

MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

1 Mart itibariyle bileklerde yer edinen Marteniçkalar, Bulgar inançlarına göre doğada uçan bir leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak doğaya bırakılıyor. Leylek gördükten sonra marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olunmasını sağladığına inanılır. Bir başka uygulamada da marteniçka çıkarıldıktan sonra genç bir meyve fidanına bağlanır ya da etrafta hiç ağaç yoksa bir taşın altına konulur. Taşın altında çok karınca varsa o yılın bereketli geçeceğine inanılır.

Marteniçka takan kişi, eğer leylek görürse bilekliği çıkarır ve çiçek açan herhangi bir bitki veya ağacın dalına asarak sağlık için dua eder. O kişi eğer ay sonuna kadar leylek görmemişse 31 Mart'ta çıkarır ve bir dahaki seneye kadar isterse bilekliği saklayabilir. Bir ritüele göre, dilek tutulan yerde marteniçka toprağa gömülür veya taşın altına konulur. Leylek gördükten sonra marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olunmasını sağladığına inanılır.