Yayınlanma: 21.03.2024 - 08:53

Güncelleme: 21.03.2024 - 08:53

Bulgaristan göçmenleriyle gelen bahar geleneği 'marteniçka' bileklerdeki yerini aldı. Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen bileklikler, sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerle takılıyor. Peki, Marteniçka ne zaman çıkarılır? Marteniçka iplerinin anlamı ne?

MARTENİÇKALAR NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Mart ayının sonuna gelinmesiyle birlikte, marteniçkaların ne zaman çıkarılacağı merak ediliyor. Martın başından itibaren takılmaya başlanan marteniçkalar, ayın son günü bitiminde çıkarılır.

MARTENİÇKA İPLERİNİN ANLAMI NE?

Otantik bir sanat niteliğinde olan halkın güzellik ve estetik duygusu daha geç dönemlerde marteniçkalarda da kendini gösterir. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan marteniçkalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilir.

Marteniçkaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise; "Pijo ve Penda" adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır. Marteniçkalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.