Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:09

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:09

Baharın gelişini kutlamak amacıyla kırmızı ve beyaz iplerle örülen bileklikler, özellikle Bulgaristan göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sağlık, şans, bolluk ve bereket gibi iyi dilekler için takılmaktadır. Bu bileklikler, aynı zamanda doğanın uyanışını simgeler ve takan kişilere mutluluk, huzur ve iyilik getireceğine inanılır. Peki, Marteniçka nedir? Baharın habericsi Marteniçka ne zaman takılır? İşte, Marteniçka bilekliğinin hikayesi...

MARTENİÇKA NEDİR?

Bulgaristan’da 1300'lü yıllardan bu yana, baharın gelişini simgeleyen ve "marteniçka" adı verilen kırmızı-beyaz iplerle örülen bilekliklerle kutlanmaktadır. Bu gelenek, Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye'ye taşımalarıyla burada da yaşatılmaya başlanmıştır. Marteniçka, baharın taptaze enerjisini ve doğanın uyanışını simgeler ve takan kişilere sağlık, şans ve mutluluk getireceğine inanılır. Zamanla artan talep ve ilgiyle, marteniçka yapımı da popülerleşmiştir.

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?

Marteniçka, 1 Mart'tan itibaren takılmaya başlanır ve mart ayının sonuna kadar devam eder. Bu süre zarfında, geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri kutlanır. Marteniçka, baharın gelişini müjdeleyen önemli bir sembol olarak kabul edilir ve takıldığında, kişiye doğanın yenilenmesini ve baharın neşesini getireceği inanılır.