Cumhuriyet Gazetesi Logo
Masa başında kilitlenen bedenlere biyomekanik çözüm: 'Brügger Çarkı' tekniği

27.04.2026 12:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Saatlerce masa başında oturarak odaklanmak sadece gözlerinizi değil, tüm iskelet sisteminizi içten içe kilitliyor. Fizyoterapistler; boyun ağrılarını ve omuzlardaki o meşhur "yanma" hissini saniyeler içinde ortadan kaldıran, İsviçreli nörologların geliştirdiği mucizevi bir duruş tekniğini yeniden gündeme taşıdı...

Uzun süreli odaklanma gerektiren işlerde, beynimiz ekrandaki veya kağıttaki kelimelere daldıkça bedenimiz istemsizce öne doğru kapanır. Omuzlar içeri yuvarlanır, çene ekranına doğru uzar ve göğüs kasları kısalır. "Üst Çapraz Sendromu" adı verilen bu durum, sadece fiziksel bir ağrı yaratmakla kalmaz; aynı zamanda akciğer kapasitesini yüzde 30 oranında daraltarak beyne giden oksijeni azaltır ve sizi aniden basan o öğleden sonra yorgunluğunun baş aktörü olur.

Image

Uzmanların önerdiği "Brügger Çarkı" tekniği ise bu biyomekanik çöküşü adeta tek bir düğmeyle tersine çeviriyor. Çalışırken her 45 dakikada bir sandalyenizin ucuna gelin, bacaklarınızı hafifçe açın ve kollarınızı iki yana salıp avuç içlerinizi tamamen dışarıya (tavana doğru) çevirin. Bu basit dış rotasyon hareketi, omuz başlarındaki kilitlenmiş bağları anında çözerken, kürek kemiklerini doğal yerine oturtuyor. Sadece 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalarak derin nefes almak, saatlerce süren masa başı mesaisinin kaslarda yarattığı laktik asit birikimini dağıtarak omurgaya adeta bir "reset" atıyor.

İlgili Konular: #iskelet #masa başı çalışma