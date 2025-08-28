Son günlerde sosyal medyanın gündemindeki konulardan biri kültür-sanat sektöründe cinsel taciz ifşaları. Fotoğrafçı Mesut Adlin ve oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın ardından, aralarında Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci’nin de bulunduğu isimlerle ilgili iddiaların konuşulduğu süreçte bu kez koro şefi Masis Aram Gözbek hakkında taciz iddiası ortaya atıldı. Peki, Masis Aram Gözbek kimdir? Masis Aram Gözbek kaç yaşında, nereli?

MASİS ARAM GÖZBEK KİMDİR?

Masis Aram Gözbek 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Çok küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenmeye ve enstrüman çalmaya başladı. Orta öğrenimini İstanbul'da Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde yaptı. 2004 yılında, Radyo Boğaziçi'nin düzenlediği, “Battle of the Bands” yarışmasında birinci, 2005'te KASDAV Liselerarası Müzik Yarışması'nda üçüncü oldu. 2005-2007 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda yer aldı. Dante'nin Son Günü isimli eseri, 3. Genç Besteciler Şenliği'nde seslendirildi. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı. 2 yıl BÜMK Caz Korosu'nda şarkı söyledikten sonra 2007 yılından 2011 yılına kadar koronun şefliğini üstlendi. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları, Kompozisyon Bölümü'nde okumaya başladı. Şu anda MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Yurt dışında pek çok yarışma, festival ve ustalık sınıfına katıldı.[6] Denes Szabo, Tõnu Kaljuste, Simon Carrington, Volker Hempfling, Johannes Prinz, Elisenda Carrasco i Ribot, Bernd Spitzbarth, Wim Van Herk, Welfhard Lauber, Michael Reif, Maria Tönnesmann, Sabine Horstmann, Patrik Andersson, Franz Jochum, Par Lindgren, Richard Ayres, David Lang, Antonio Pirolli, Mehmet Nemutlu gibi isimlerle şeflik, orkestra şefliği ve kompozisyon çalıştı. 2011'de Avusturya'da ve 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Boğaziçi Caz Korosu ile katıldığı Dünya Koro Olimpiyatları'nda Alive ve Alive II isimli eserleri koro tarafından çağdaş müzik kategorisinde seslendirildi. Boğaziçi Caz Korosuyla Dünya Şampiyonluğu dahil uluslararası birçok ödül kazandı, yurt içi ve yurt dışında birçok performansa imza attı.

2013'te, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü ve 19. TOYP (Ten Outstanding Young Persons8 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) Türkiye Finali'nde, Kültürel Başarı kategorisinde Türkiye'nin En Başarılı Genci ödülünü aldı. 2014 yılında ise Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 35th International May Choir Competitionda Genç Şef Özel Ödülüne ve son olarak ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu'nun düzenlediği 4. Kristal Ağaç Ödülleri'nde müzik alanında ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü. Şu sıralar, Antonio Pirolli ile orkestra şefliği çalışmalarına devam etmekte, Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yasemin Mori, Ali Kocatepe ile çalışmalarını ve kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, MAGMA Filarmoni Korosu, MAGMA Oda Korosu, MAGMA Performans ve MAGMA Gençlik Korosu'nun sanat yönetmenliğini sürdürmektedir.

MASİS ARAM GÖZBEK ÖDÜLLERİ

2004 -Radyo Boğaziçi - Battle of the Bands - Birincilik

2005 -KASDAV Liselerarası Müzik Yarışması - Üçüncülük

2008 -Vokal Total Avusturya - Gümüş Diploma

2010 -6. Dünya Koro Olimpiyatları, Çin - Çağdaş Müzik kategorisinde ‘dünya ikincisi’

2011 -Dünya Koro Olimpiyatları, Avusturya - Boğaziçi Caz Korosu ile Çağdaş Müzik ve Folklor kategorilerinde Dünya Şampiyonu, Karma Korolar kategorisinde ise Dünya İkincisi, 'Grand Prix'de 2 altın madalya; toplamda 5 altın madalya

2012 -7. Dünya Koro Olimpiyatları, Amerika Birleşik Devletleri - Boğaziçi Caz Korosu ile 3 altın madalya

2012 -Cantemus 9. Uluslararası Koro Festivali, Macaristan - Boğaziçi Caz Korosu ile 1 altın madalya'

2012 -Donizetti Klasik Müzik Ödülleri - Boğaziçi Caz Korosu ile Yılın Koro/Vokal Topluluğu

2012 -Donizetti Klasik Müzik Ödülleri - Boğaziçi Caz Korosu ile Yılın Topluluğu (halk oylaması)

2012 -Yılın Başarı Ödülü - ROTABEST 2012

2012 -Uludağ Üniversitesi 8. Medya Ödülleri - Boğaziçi Caz Korosu ile Yılın En İyi Korosu

2012 -Şişli Rotary Kulübü - Boğaziçi Caz Korosu ile Yılın En İyi Korosu

2012 -Darüşşafaka Medya Ödülleri - Boğaziçi Caz Korosu ile Yılın En İyi Korosu

2013 -TOYP Türkiye - Kültürel Başarı kategorisi Türkiye'nin En Başarılı Genci

2013 -Galata Rotary Kulübü - Mesleki Başarı Ödülü

2013 -Troya Kültür-Sanat Ödülleri - Boğaziçi Caz Korosu ile Çağdaş Halk müziği

2014 -Kabataşlılar Derneği - Boğaziçi Caz Korosu ile 'Beyaz Kelebekler' Müzik Onur Ödülü

2014 -Halk TV Ödülleri - Boğaziçi Caz Korosu ile Yılın En Özgün Grubu

2014 -Halkevleri - Halkın Hakları Sanat Ödülü

2014 -35th International May Choir Competition, Varna - Boğaziçi Caz Korosu ile Karma Korolar kategorisinde birincilik ve Genç Şef Özel Ödülü

2014 -4. Kristal Ağaç Ödülleri ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu - Müzik dalında Yılın Girişimcisi

2015 -20. Türkiye Korolar Şenliği - Boğaziçi Caz Korosu ile Entonasyon Homojenite ve Koro Tınısı Başarı Ödülü; Boğaziçi Gençlik Korosu ile Caz-Ritmik Caz Yorumlamada Başarı Ödülü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Özendirme Ödülü