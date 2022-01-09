Melis Sezen'den 'Maske Kimsin Sen?' açıklaması: 'Aldığımız yapıcı eleştiriler...'

09 Ocak 2022 Pazar, 09:38

FOX TV’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışmasında jürideki isimlerden biri olan ünlü oyuncu Melis Sezen, başladığı gün ilk bölüm sonrası RTÜK tarafından incelemeye maruz kalan ve sosyal medyada troll hesaplar tarafından hedef gösterilen yeni yarışma ile samimi açıklamalar yaptı.

"YAPICI ELEŞTİRİLER…"

SnobMagazin'e jürisi olduğu programla ilgili konuşan Melis Sezen; "Çok güzel heyecanlı bir program. Rengarenk yarışmacılar ve jüri oldukça keyifli. Eğlenceli bir program oluyor, aldığımız geri dönüşler ve eleştiriler de daha çok yapıcı yönde olduğu için bizde ayrıca mutlu oluyoruz" dedi.

Yer aldığı dizi Sadakatsiz için de açıklama yapan Melis Sezen; "Yılbaşından dolayı kısa bir ara vermiştik. Yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.



Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istenmişti. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alınmıştı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyurulmuştu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.

Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor.