Maymunlar Cehennemi Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Savaş oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi Savaş (Özgün adı; War for the Planet of the Apes), Matt Reeves'in yönettiği ve Mark Bomback ile Reeves tarafından yazılmış olan bir Amerikan bilimkurgu filmidir. 2014 yapımı olan Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti filminin devamı ve serisinin üçüncü filmidir. Filmde yer alan oyuncular; Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval ve Terry Notary'i yer alıyor. Çekimler 14 Ekim 2015'te Vancouver'da başladı.

Film 14 Temmuz 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm Ülkelerde yayınlandı.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ KONUSU NEDİR?

2031'de, Koba ve maymunların San Francisco'da hayatta kalanlara saldırmasından iki yıl sonra, Caesar ve akıllı maymunlar kabilesi, acımasız bir albay tarafından yönetilen Alpha-Omega olarak bilinen bir Özel Kuvvetler grubuna karşı direnmek zorunda kalır. Alpha-Omega, aşağılayıcı bir şekilde "eşekler" olarak adlandırılan Koba'ya sadık maymunları kullanır.

Bir Alpha-Omega müfrezesi bir maymun karakoluna saldırır, ancak başarısız olur ve Preacher ve Red adlı bir "eşek" de dahil olmak üzere bazı askerler yakalanır. Sezar, albaya maymunların vahşi olmadığını göstermeyi umarak insanları serbest bırakır; Red, Winter adlı albino gorili yaralayarak kaçar.

Sezar'ın en büyük oğlu Blue Eyes ve arkadaşı Rocket uzun bir yolculuktan döner. Blue Eyes, maymunlar için ideal bir yer bulduklarını bildirir. Geceleri, albay, maymunların evine sızmak için bir ekibe liderlik eder ve Sezar'la karıştırdıktan sonra Sezar'ın karısı Cornelia ve Mavi Gözlü'yü öldürür. Maymunlar, kendilerini albaya ihanet ettiğine ve Red'in gitmesine kasten izin verdiğine inandıkları Winter'ı bulamaz.

Kabile güvenli bir yolculuğa çıkmak için toplanırken, Sezar en küçük oğlu Cornelius'u Mavi Göz'ün karısına bırakır ve diğerleri için bir yem olarak hizmet etmek üzere yola çıkar. Şempanze Roket, orangutan Maurice ve goril Luca eşliğinde ıssız bir köye girerler ve orada bir asker bulurlar. Sezar onu nefsi müdafaa için öldürdükten sonra, askerin Maurice'in arkadaş olduğu dilsiz bir kız olan kızını ona bir bez bebek verirken bulurlar.

Artık bir "eşek" olan Winter'ı bir Alpha-Omega kampında bulurlar. Winter, Albay'ın ayrıldığını ve yardım çağırmaya çalıştığını bildirir, ancak diğer maymunlar Winter'ı dizginler ve Sezar yanlışlıkla onu boğar. Alfa-Omega kuvvetini takip eden maymunlar, askerlerin vurulduğunu ve ölüme terk edildiğini keşfeder. Ölmekte olan bir askeri incelemeleri, onun da kız gibi dilsiz olduğunu ortaya çıkarır.

Caesar'ın grubu, atlarından birini çalan kukuletalı bir figürün peşine düşer ve onun Bad Ape adında başka bir zeki şempanze olduğunu öğrenince şaşırır; Caesar ve Maurice, Bad Ape'in varlığının, dünyanın başka yerlerinde onlar gibi başka maymunlar olduğu anlamına gelip gelemeyeceği konusunda spekülasyon yapıyorlar. Bad Ape, Alpha-Omega'nın nerede konuşlandığını biliyor. Konum, dağlarda cephaneliği olan bir karantina tesisi olduğunu kanıtlıyor. Daha yakından bakmaya çalışan Luca öldürülür ve Sezar yakalanır. Caesar, Alpha-Omega'nın tüm kabilesini ele geçirdiğini ve onları bir savunma duvarı inşa etmeye zorladığını öğrenir. Albay onu diğer maymunlarla çalışmaya zorlar, ancak Sezar onlara çalışmayı bırakmaları için ilham verir.

Sezar, Albay'ın, haydutluk yaptığı için kendisine karşı olan kalan Birleşik Devletler ordusunu savuşturmak için tesise barikat kurduğu sonucuna varıyor. Albay, Simian Gribinin mutasyona uğradığını ve insan taşıyıcıların daha sonra dilsiz hale geldiğini ve intikal ettiğini ve kendi oğlu da dahil olmak üzere diğer insanlara bulaşmadan önce tüm taşıyıcıları öldürmeyi seçtiğini açıklıyor. Diğer maymunları çalışmaya zorlamak için Sezar'a açlıktan işkence yaptı. Maurice tarafından Nova adlı dilsiz kız, Sezar'a yemek, su ve bebeğini vermek için tesise gizlice girer. Dikkati Nova'dan başka yöne çekmek için Rocket, Red tarafından yakalanmasına izin verir. Ertesi gün, Albay bebeği keşfeder ve ona el koyar.

Caesar ve Rocket, maymunları tesisten çıkan bir yeraltı tüneline başarıyla kurtarır. Sezar, Albay'la yüzleşmek için geride kalır, ancak tesis ordu tarafından saldırıya uğrar. Albay'ın Nova'nın bebeğiyle teması sonucu virüs bulaştığını fark eden Caesar, onun intihar etmesini izler.

Kaçan maymunlar çapraz ateşte kalır. Sezar, Alpha-Omega güçlerini arkadan almak için büyük bir yakıt deposunu havaya uçurmaya çalışır, ancak Preacher tarafından vurulur. Red'in fikrini değiştirerek Preacher'ı öldürür, ancak hemen başka bir asker tarafından öldürülür. Sezar, tankı havaya uçurur ve istemeden Alpha-Omega'yı ve orduyu öldüren bir çığı tetikler. Nova'yı taşıyan maymunlar, yakındaki ağaçlara tırmanarak hayatta kalırlar.

Maymunlar bir çölü geçer ve bildirilen vahaya ulaşır. Diğerleri kutlama yaparken, Maurice Sezar'ın ölümcül yarasını keşfeder. Sezar ölmeden birkaç dakika önce Cornelius'a babasının kim olduğunu ve maymunlar için ne yaptığını söylemeye söz verir.

OYUNCULAR

Maymunlar

* Andy Serkis - Caesar

* Steve Zahn - "Bad Apea

* Karin Konoval - Maurice

* Terry Notary - Rocket

* Ty Olsson - Red

* Michael Adamthwaite - Luca

* Toby Kebbell - Koba

* Judy Greer - Cornelia

* Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

* Aleks Paunovic - Winter

* Alessandro Juliani - Spear

* Sara Canning - Lake

* Devyn Dalton - Cornelius

İnsanlar

* Woody Harrelson - The Colonel

* Amiah Miller - Nova

* Gabriel Chavarria - Preacher