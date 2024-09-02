Masraflarını iş insanı karşıladı: Ahu Tuğba'nın cenaze töreni belli oldu

Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:19

Güncelleme: 02.09.2024 - 19:19

69 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Ahu Tuğba'nın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

Ahu Tuğba'nın Miami'de polis memuru olarak çalışan kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı.

Tuğba'nın cenazesi, yarın (3 Eylül Salı) sabah Miami'den kalkacak tarifli uçakla İstanbul'a getirilecek.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.