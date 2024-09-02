Masraflarını iş insanı karşıladı: Ahu Tuğba'nın cenaze töreni belli oldu

Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü İstanbul'da defnedilecek. Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını iş insanı Celal Kalyoncu karşıladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:19
Masraflarını iş insanı karşıladı: Ahu Tuğba'nın cenaze töreni belli oldu
Abone Ol google-news

69 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Ahu Tuğba'nın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

Ahu Tuğba'nın Miami'de polis memuru olarak çalışan kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı.

Tuğba'nın cenazesi, yarın (3 Eylül Salı) sabah Miami'den kalkacak tarifli uçakla İstanbul'a getirilecek.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.


Ahu Tuğba haberleri Cenaze haberleri Cenaze töreni haberleri

İlgili Haberler

Sanat dünyası yasa boğuldu: Ünlülerden Ahu Tuğba'ya veda

Sanat dünyası yasa boğuldu: Ünlülerden Ahu Tuğba'ya veda
Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu

Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
Ahu Tuğba kimdir? Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba kaç yaşında, nereli? Ahu Tuğba neden öldü?

Ahu Tuğba kimdir? Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba kaç yaşında, nereli? Ahu Tuğba neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler