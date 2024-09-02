Sanat dünyası yasa boğuldu: Ünlülerden Ahu Tuğba'ya veda
Sinema oyuncusu ve sanatçı Ahu Tuğba 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba'nın vefatının ardından ünlü isimler başsağlığı mesajları yayımladı.
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi. Ahu Tuğba'nın vefatı sinema ve müzik dünyasından pek çok ismi yasa boğdu.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Sadece oyunculuğuyla değil açık sözlü, güçlü kişiliğiyle de çok sevilen Ahu Tuğba’nın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.
SERPİL ÇAKMAKLI
Bazı günler vardır ya hiç uzun saatler sosyal medyaya girmediğiniz işte o günlerden bir gün ve telefonumun şarjı bitmiş farkında bile olmadım. Telefonumu açtığım an arkadaşlarımdan o kadar çok sesli mesajlar gelmiş dinlediğim an yıkıldım. Canım Ahu'mu kaybetmişiz. Merve'mi de kendi kızı gibi çok severdi, Merve de kendisini. Bazı dönemler birbirimizi kırdık, boş sebeplerle gençlik döneminde karşı karşıya geldik. Ne yaşandıysa yaşandı, seninle yıllarımız geçti. Çocuklarımız birlikte aynı okulda okudular tatillere çıktık birlikte o kadar çok anı biriktirdik, ağladık, güldük eğlendik. Artık yoksun çok çok üzgünüm sana veda edemedim uzun yıllar oldu seni görmeyeli ABD'de olmandan dolayı... Seninle çekilen o kadar çok fotoğrafımız olmasına rağmen gazetede çıkan bu kare ile sana veda ediyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel gözlüm. Yeşilçam'ın, bizlerin başı sağolsun. Kayıplarımız devam ediyor. Acılarımıza bir yenisi daha eklendi. Sinemadan bir Ahu Tuğba geçti sevenlerine ailesine kızımız Anjelik'e sabırlar diliyorum. Anne acısının tarifini yaşayanlar iyi bilirler.
NURİ ALÇO
Maalesef çok üzgünüm çok. Ahu'muzu kaybettik.
LALE BELKIS
Çok üzgünüm... Güzeller güzeli Ahu'yu kaybetmişiz. Çok sevdiğim bir dost, bir arkadaş... Hiç kopmamıştık, yurt dışında olduğu için sık sık telefonda konuşurduk. Değerli dostum seni çok özleyeceğim... Ahu, Sevdim seni şarkısını seninle sevmiştim. Toplanıyoruz... Yolun ışıklarla huzur dolsun, mekânın cennet olsun... Unutulmayacaksın.
EMEL SAYIN
Vefat haberini derin üzüntüsüyle aldığım sevgili Ahu Tuğba'ya, Allah rahmet, tüm sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
ZERRİN ÖZER
Henüz girdim buraya, şu an öğrendim!
Ahu Tuğba... Çok üzgünüm...
Birer birer gidiyor herkes.
Ben bu ayrılık lan sevmiyorum. Ama böyle.. Ömür geçiyor...
Rabbim huzur içinde uyutsun. Mekanini cennet eylesin.
Sevgili kızına, ailesine, sevenlerine sabirlarin, güçlerin en büyüğünü diliyorum...
ömür geçıyor... geçiyor...
SEDA SAYAN
Güle güle güzel yürekli dobra kadın. Allah'ım rahmet eylesin.
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