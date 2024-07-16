Masterchef 2024 ana kadronun son ismi kim oldu? 16 Temmuz'da Masterchef'te önlüğün sahibi kim oldu?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 21:30

Güncelleme: 16.07.2024 - 21:30

Masterchef 2024 sezonu heyecan dolu bir şekilde başladı. Bireysel ve üçlü eleme turlarının ardından son tura adını yazdırmayı başaranlardan 5. isim ise bugün belli olacak. Yarışmacılardan istenen yemek ise Şekerpare oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yeniden yer aldığı yeni sezonda adını kadroya yazdıran isimler merak ediliyor. Peki, Masterchef ana kadronun ilk ismi kim oldu? Masterchef'te kim önlüğün sahibi oldu?

MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef 2024 ana kadroya dahil olan 4 isim belli oldu. Bugün yayımlanan bölümde ise ilk grubun son ismi belli olacak.

12 Temmuz akşamında yayımlanan bölümde Kilis Tava ve yaratıcılık etabının ardından iki turu da başarıyla geçerek ana kadroya kavuşan isim Zeynep olmuştu.

13 Temmuz Cumartesi akşamında kabak kullanarak en başarılı yemekleri yapan 6 isim ikinci tura çıktı. İkinci turda en başarılı yemeği hazırlayan isim ise Hakan oldu.

14 Temmuz'da yayımlanan bölümde en başarılı profiterolleri yapan 5 isim ikinci etaba çıkmaya hak kazandı. İkinci tura çıkan isimler Bera, Deniz, Bartu, Onur, Sevdet oldu.

Yaratıcılık etabında 45 dakika sürede kuzu but kullnarak en başarılı yemeği hazırlayan ve ana kadroya çıkan isim Onur oldu.

15 Temmuz akşamında ise MasterChef ilk etabında şefler yarışmacılardan soya sosundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İlk etapta şeflerin değerlendirmesi sonucunda Bera, Bartuğ, Ümmühan, Deniz 2. etaba kaldı.

İkinci etapta şefler yarışmacılardan ıspanaklı kol böreği yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ana kadroya giren 4. yarışmacı Ümmühan oldu.