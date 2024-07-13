Masterchef'in ilk ismi belli oldu: Çift tadım yapsa da önlüğün sahibi oldu...

Yayınlanma: 13.07.2024 - 00:40

Güncelleme: 13.07.2024 - 00:40

12 kişinin kıyasıya rekabet ettiği gecede bir isim önlüğün sahibi olarak ana kadroya seçildi.

Kilis Tava yapılan gecede önce en başarılı 6 tabak seçildi. Daha sonra ikinci tura çıkan yarışmacılar yaratıcılık oyununda yarıştı.

İkinci etaba çıkmayı başaran isimler; Zeynep, Hakan, Bera, Ümmühan, Enes, Şeyhmus oldu. Şefler ikinci turda yarışmacılardan frambuaz, frenk üzümü, böğürtlen ve yaban mersini kullanarak başarılı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Yaratıcılık turunda yarışmacılar 45 dakikada en başarılı tabağı çıkarabilmek için kıyasıya rekabet etti.

Yaratıcılık turunda Hakan, Zeynep ve Şeyhmus en başarılı üç tabağı çıkardı. Gecenin üçüncüsü Şeyhmus olurken ikinci isim Hakan oldu.

Gecenin en başarılı tabağını çıkararak ana kadroya seçilen ilk isim Zeynep oldu.

ÇİFT TADIM ŞEFLERİ ŞAŞIRTTI...

İkinci etapta hazırladığı sosta çift tadım yapan Zeynep ana kadroya çıkan ilk isim olmayı başardı. Mehmet Şef tarafından fark edilen hata sonucunda yarışmacının ürünü alındı. Yine de yemeğini zamanında bitirmeyi başaran Zeynep gecenin en başarılı yemeğini hazırlayarak ana kadroya çıkmayı başardı...