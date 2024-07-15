MasterChef'in ilk yıldızları belli oldu... Kadroya üç isim eklendi!

Masterchef 2024 sezonu büyük bir heyecanla başladı. İki turun ardından yarışmacılar ana kadroya geçebilmek için kıyasıya rekabet ediyor. Ana kadronun ilk isimleri ise belli olmaya başladı. İşte ana kadronun ilk isimleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:56
MasterChef'in ilk yıldızları belli oldu... Kadroya üç isim eklendi!
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MasterChef büyük bir heyecanla devam ediyor. Ana kadroya dahil olmak isteyenler yarışmacılar kıyasıya rekabetine dün yayımlanan bölümde de devam etti. 3 ismin önlüğe kavuşarak ana kadrodaki yerini aldığı haftada 12 kişilik bu gruptan toplam 5 kişi ana kadroya yükselecek.

12 Temmuz akşamında yayımlanan bölümde Kilis Tava ve yaratıcılık etabının ardından iki turu da başarıyla geçerek ana kadroya kavuşan isim Zeynep olmuştu. 

13 Temmuz Cumartesi akşamında kabak kullanarak en başarılı yemekleri yapan 6 isim ikinci tura çıktı. İkinci turda en başarılı yemeği hazırlayan isim ise Hakan oldu.

Dün gece yayımlanan bölümde en başarılı profiterolleri yapan 5 isim ikinci etaba çıkmaya hak kazandı. İkinci tura çıkan isimler Bera, Deniz, Bartu, Onur, Sevdet oldu.

Yaratıcılık etabında 45 dakika sürede kuzu but kullnarak en başarılı yemeği hazırlayan ve ana kadroya çıkan isim Onur oldu.


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