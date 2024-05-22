Yayınlanma: 22.05.2024 - 19:36

Güncelleme: 22.05.2024 - 19:36

Birbirinden başarılı yarışmacıların, jürilerin değerlendirmesi sonucu şampiyonluğu kazanacağı MasterChef'in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı. Diğer yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi.