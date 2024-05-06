Acun Ilıcalı'dan şifresiz maç müjdesi! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmalarından toplam 3 maçın şifresiz kanalda yayımlanacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:45
Acun Ilıcalı'dan şifresiz maç müjdesi! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları şifresiz olarak yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Salı günü sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV 8,5 kanalından yayımlanacak.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 1-0'lık skorla kazanmıştı.

REAL MADRİD'İN KONUĞU BAYERN MÜNİH

Şampiyonlar Ligi yarı final turunun diğer ayağında Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. 22.00'de başlayacak karşılaşma TV 8,5 kanalından yayımlanacak.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

LEVERKUSEN'İN KONUĞU ROMA

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma arasında oynanacak rövanş karşılaşması da şifresiz olarak yayımlanacak. 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV 8,5 kanalından yayımlanacak.

Leverkusen, Roma'daki ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.


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