Hull City'den açıklama: Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu!

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'de Başkan Yardımcısı Tan Kesler, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Kesler, Tim Walter iddiaları hakkında, "Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:46
Hull City'den açıklama: Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu!
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de teknik direktör arayışları devam ediyor.

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'de şu anda gündemdeki bir numaralı teknik direktör adayı Tim Walter. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ve başkan yardımcısı Tan Kesler, Walter ile görüşmelerde bulundu.

Tim Walter

TAN KESLER'DEN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Bu görüşmelerle ilgili olarak Hull Live'a konuşan Tan Kesler, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi yaratabilen benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday. O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da görev yaptığı süre boyunca takımın kimliğini değiştirdi. Oynadığı oyunla taraftarları stadyuma geri getirdi ve seyirci sayısını artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. Harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga II'de tecrübesi var ve Bayern Münih geçmişi var. İyi bir aday" ifadelerini kullandı.

Son olarak Hamburg'da görev yapan Walter, şubat ayında Alman ekibindeki görevinden ayrılmıştı.


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