MasterChef All Star'da duygusal veda: Elenen isim belli oldu

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:02

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:02

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dilara, Alican, Batuhan, Barbaros, Hasan ve Esra arasında yapılan elenen isim Alican oldu.

BARBAROS VE HASAN İLK TURU BAŞARILI TAMAMLADI

Kadronun azalmasıyla elemede 6 kişinin mücadele ettiği yarışmanın ilk etabında Dilara, Alican, Batuhan, Barbaros, Hasan ve Esra kuzu kulağı ve botarga kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. İlk turda Barbaros ve Hasan başarılı yemekler yaparak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

ALİCAN ELENDİ

İkinci tura kalan Batuhan, Esra, Alican ve Dilara ise Danilo Zanna'nın 'Linguistica' adlı tabağını yaptılar. Gecenin sonunda ise tabağını en başarısız yapan isim Alican oldu.

Tabağını yaparken de bir talihsizliğe uğrayan Alican Sabunsoy, Masterchef All Star'ın 17. olarak yarışmaya veda etti.

SOMER SİVRİOĞLU: HASTALIĞINA RAĞMEN MÜCADELE ETMEN HIRSINI GÖSTERİR

Alican'ın elenmesiyle ilgili konuşan Somer Sivrioğlu, "Senin herkesten ayrı olarak bir mücadelen var. Bir de hastalığınla mücadele ediyorsun. Stresten uzak durman gerekirken daha da mücadele ediyorsun. Bu da hırsını gösterir" ifadelerini kullandı.

HEREDITER ANJIOÖDEM HASTALIĞIYLA SAVAŞIYOR

İlk olarak 2019 sezonunda yarışan ve Cemre Uyanık ile final oynayan Alican Sabunsoy, bu sezon bir hastalığı olduğundan bahsetti.

Herediter Anjioödem hastalığıyla mücadele eden Alican, doktorlar stresten dolayı mesleği bırakması gerektiğini söylediğini ancak işinden vazgeçmek istemediğini söylemişti.