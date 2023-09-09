Masterchef Allstar'da 9 Eylül'de potaya kim girdi? Masterchef Allstar adayları kim?

Yayınlanma: 09.09.2023 - 21:37

Güncelleme: 09.09.2023 - 21:38

Masterchef Allstar'da yarışma heyecanı devam ediyor. Bu hafta Sefa'nın kaptanlığında mavi takım ile Dilara kaptanlığında kırmızı takım yaptıkları birbirinden farklı yemeklerle yarıştı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme potasında kimler var?

HAFTANIN İLK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Cezayir mutfağından istenilen yemekleri iki takım da 1 saatte yapmaya çalıştı. Yapılan ilk takım oyununda kırmızı takım kazandı. Mavi takımın yaptığı dokunulmazlık oyununda en başarılı isimler Suna, Hasan, Barbaros, Esra oldu. Dört isimden dokunulmazlığı da Hasan kazandı. Hasan'ın verdiği isim Ayaz oldu. Böylece haftanın ilk eleme adayı Ayaz oldu. Mavi takımın yaptığı kritik oylamanın ardından potada yer alacak ikinci isim Suna oldu.

HAFTANIN İKİNCİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım ve kırmızı takım arasında yapılan oyunda şefler yarışmacılardan Adana dürüm yapmasını istedi. Yarışın ardından kazanan ikinci defa kırmızı takım oldu. Mavi takım arasında yapılan bireysel dokunulmazlıkta kazanan Alican oldu. Alican potada yer alacak 3. ismi belirledi. Böylece haftanın 3. eleme adayı Hasan oldu. Yapılan oylamada çıkan isim ise Sefa oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da üçüncü oyunu kazanan takım bu sefer mavi takım oldu. İlk defa bireysel dokunulmazlığa çıkan mavi takımın dokunulmazı ise Barış oldu. Masterchef hayatında ilk defa dokunulmaz olan Barış haftanın 5. adayı olarak Tolga'yı seçti. Kırmızı takım yaptığı oylamada haftanın takım oyunlarından çıkan son adayını belirledi: Tanya.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Yapılan üç oyunun ardından iki defa kaybeden kırmızı takımdan dört aday belirlendi. İlk oyundan çıkan isimler Ayaz ve Suna oldu. İkinci oyunun ardından Hasan ve Sefa belirlendi. Üçüncü oyunu kaybeden kırmızı takımdan ise Tolga ve Tanya eleme potasına dahil oldu. 9 Eylül'de yapılan oyunun ardından 7. eleme adayı da belirlendi.

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Allstar'da bu hafta ilk eleme gününün konuğu Can Gümüş oldu. Potaya girmemek için yarışan yarışmacılardan ilk turda istenen yemek Çıtır Ahtapot, Ezilmiş Patates, Pırasa Velüt ve Sofrito oldu. Yarışmacılar 45 dakika içinde şefin tabağına en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışacak...