Yayınlanma: 15.10.2023 - 19:23

Güncelleme: 15.10.2023 - 19:23

Masterchef Allstar'da bugün yayımlanacak bölümün ardından bir isim Masterchef hayallerine veda edecek. Mavi takımın 2-1'lik skorla haftanın kazananı olduğu Allstar'da eleme potasında yer alan isimler merak ediliyor. Peki, Masterchef Allstar'da haftanın eleme adayları kim? 15 Ekim'de Masterchef'ten elenen isim kim oldu? İşte ayrıntılar...

ALLSTAR'DA BİRİNCİ TAKIM OYUNUNDA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Salı akşamında oyanan ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan 9 ilden 9 pide istedi. Yarışmacılar, bir saat sürede karşı takımdan daha başarılı olmak için ter döktü. verildi. İşte, menüdeki pideler:

Cemre - Tolga : Şerbetli pide

Barış - Batuhan : Patatesli Kır pidesi

Sergen - Ayaz : Cantık pidesi

Alican - Azize : Bıçak arası

Eren - Metin : Cicirya pidesi

Kerem - Dilara : Nazilli pidesi

Tahsin - Esra : Cıvıklı pide

Barbaros - Tanya : Trabzon yağlısı

Hasan - Kıvanç : Bafra pidesi

6-3 skorlar ilk yarışı kazanan kırmızı takım oldu. Potaya girmemek isteyen mavi takımdan yarışmacılar dokunulmazlıko yununda en başarılı "tamales" yemeğini yapmaya çalıştı. Gecenin en başarılı tabağını yapan isim ise Batuhan oldu. Batuhan'ın haftanın ilk eleme adayı olarak seçtiği isim Tahsin oldu. Yapılan oylamada çıkan iism Sergen oldu.

ALLSTAR'DA İKİNCİ TAKIM OYUNUNDA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te ikinci kaptanlık oyununda 45 dakikada Krem Karemel yapıldı.. 9 farklı eşleşme ve 1 ürünün yapıldığı turda tüm yarışmacılar rakibinden daha başarılı tatlıyı yapmaya çalıştı... Eşleşme ise şöyle:

Metin - Eren

Tolga - Dilara

Barbaros - Azize

Esra - Cemre

Ayaz - Sergen

Barış - Tanya

Alican - Tahsin

Kıvanç - Hasan

Kerem - Batuhan

Takım oyununu kazanan mavi takım oldu. 4 - 0'lık skorla kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Metin eleme adayı olarak Kerem'i seçti. Oylama sonucunda potaya giren isim ise Kıvanç oldu.

ALLSTAR'DA ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Allstar'da yarışmacılardan istenen Akdeniz Bölgesi Mutfağı'ndan yedi yemek oldu. 50 dakika içinde yarışmacılar karşı takımdan daha başarılı yemekler yapmak için ter döktü.

Gecenin yemekleri:

Akdeniz Bölgesi Mutfağı

Batırık

Gazel böreği

Sarımsaklı köfte

Tarsus lahmacun

Sazan dolması

Şiş köfte ve Antalya piyazı

Kerebiç

5-2 skorla kazanan mavi takım oldu. Böylece ikinci ve üçüncü takım oyununu kazanan mavi takım haftanın da kazananı oldu. Oyunu kaybeden kırmızı takımda ise haftanın son adayları olarak Metin ve Esra belirlendi.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef yarışmacıları ilk turda tuzda balık yaptı. Gecenin en başarılı isimleri potaya girmekten kurtuldu. Kıyasıya rekabetin olduğu ilk turda sırasıyla potadan kurtulan isimler ise şöyle:

Eren, Barbaros, Hasan, Alican, Dilara ve Tanya.

ikinci tura kalan Cemre, Tolga, Azize, Batuhan, Ayaz ve Barış kuzu pirzola ve şeflerin sevdiği sosları kullanarak en kötü tabağı hazırlamamak için ter döktü.

Batuhan, Danilo Şef'i seçti, Barış, Mehmet Şef'in sosunu seçti, Cemre, Tolga, Azize ve Ayaz ise Somer Şef'in sevdiği sosu seçti. Şeflerden Mehmet Şef worcestershire sosunu, Danilo Şef tuzlu soya sosunu Somer Şef ise sriracha sosunu tercih etmişti.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme potasına eklenecek son isim cumartesi günü yayımlanan bölümde belli olmuştu. İkinci tura kalan Cemre, Tolga, Azize, Batuhan, Ayaz ve Barış'tan en başarılı yemeği yapan isim Cemre olmuştu. Sona kalan isimler ise mavi takımdan Azize ve kırmızı takımdan Tolga oldu. Azize'nin yemeğini daha başarılı bulan şefler potaya gidecek isim olarak Tolga'yı seçti. Böylece haftanın eleme adayları belli oldu; Kerem, Sergen, Tahsin, Metin, Kıvanç, Esra ve Tolga.

İLK TURDA KİMLER POTADAN KURTULDU?

Masterchef Allstar'da şefler ilk turda yarışmacılardan firik ve ördek göğsünü kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmasını istedi. Potadan yer alan isimlerden en başarılı yemekleri yapan üç kişi potadan kurtulacak.