Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 20 Aralık 2023 Masterchef eleme adayı...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 19:33

Güncelleme: 20.12.2023 - 19:33

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza attı. Peki, Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 20 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar yarışmacıları yarışmanın son kaptanlık oyununda mavi takımın başına geçmek için kıyasıya yarışacak. Bu hafta yarışmacılardan istenen yemek Ali Nazik Kebabı oldu. Geriye kalan son 8 isim mavi takımın kaptanlığını üstlenebilmek için önlüklerini giydi.

Gecenin en başarılı tabaklarını yapan Eren, Tahsin, Batuhan ve Barbaros ikinci etapta kabak tatlısı yaptı.

Gecenin sonuncusu Batuhan oldu. Mehmet Şef'in Batuhan'ın tabağına yaptığı yorum yarışmacıları güldürdü. Mehmet Şef, Batuhan'ın bir kabak tatlısı değil kabağın yan ürün olduğu bir tabak olduğunu söyledi.

İkinci turda en başarılı tabağı çıkartarak mavi takımın kaptanı olan isim Tahsin oldu. Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Tahsin

Sergen

Barbaros

Hasan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Eren

Esra

Kıvanç

Batuhan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununu Tahsin kaptanlığındaki mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununa çıkan kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi Kıvanç oldu. Yapılan oylamada ise iki oy alan Esra eleme potasına giden ilk isim oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda şefler tarafından tavuk istendi. Kaptanların seçimi ile eşleşen yarışmacılar düelloda rakibinden daha başarılı tabaklar çıkarmaya çalışacak. İşte eşleşmeler:

Eren ve Hasan - Tavuk Kanat Izgara

Esra ve Barbaros - Buffalo Wings

Kıvanç ve Sergen - Huraideu Chicken

Batuhan ve Tahsin - Louisiana Chicken