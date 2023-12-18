Masterchef All Star’da dramatik veda! Elenen isim belli oldu
MasterChef All Star’da Esra, Batuhan, Dilara ve Barbaros eleme potasında yarıştı. Yarışın sonunda MasterChef’e veda eden isim Dilara oldu.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde Esra, Batuhan, Dilara ve Barbaros eleme potasında yarıştı.
İzleyicilerin merakla beklediği sonuç nihayet belli oldu.
Yarışın sonunda MasterChef’e veda eden isim Dilara oldu.
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