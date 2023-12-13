Yayınlanma: 13.12.2023 - 19:23

Güncelleme: 13.12.2023 - 19:27

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza attı. Peki, Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 13 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Şefler tarafından istenen yemek ise midye dolma oldu. Yarışmacılar verilen sürede en başarılı midye dolmayı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı çıkararak mavi takımın kaptanı olan isim Eren oldu. Eren kırmızı takımın kaptanı olarak Dilara'yı seçti.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Dilara

Tahsin

Barbaros

Kıvanç

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Eren

Sergen

Esra

Batuhan

Hasan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar haftaya önde başlamak için mücadele verdi.

Soğuk başlangıç - Greyfurt

Çorba - Kuzu kol

Ara sıcak - Yeşil mercimek

Ana yemek - Ispanak

Tatlı - Kök kereviz

Takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan mavi takımdan dokunulmazlığı kazanan isim ise Eren oldu. Gecenin finalinde ise mavi takım eleme oylamasına gitti. Yapılan oylama sonucu potaya Esra gitti.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın önde başladığı haftada Şef Soner Keskin'in konuk olduğu gecede yarışmacılardan İsviçre mutfağından yemekler istendi:

Raclette ve Roesti

Geschnetzeltes Zuricher Art

Mont Blanc

Spaetzle