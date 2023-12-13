Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 13 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...
Masterchef Allstar'da 23. hafta büyük bir heyecanla başladı. Cemre'nin vedasının ardından 9 kişi kalan Masterchef yarışmacıları takım oyunlarında üstünlük sağlamak ve bu hafta da kadrodaki yerlerini kaybetmemek istiyor. Peki, Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 13 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...
Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza attı. Peki, Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 13 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Şefler tarafından istenen yemek ise midye dolma oldu. Yarışmacılar verilen sürede en başarılı midye dolmayı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı çıkararak mavi takımın kaptanı olan isim Eren oldu. Eren kırmızı takımın kaptanı olarak Dilara'yı seçti.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Dilara
Tahsin
Barbaros
Kıvanç
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Eren
Sergen
Esra
Batuhan
Hasan
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar haftaya önde başlamak için mücadele verdi.
Soğuk başlangıç - Greyfurt
Çorba - Kuzu kol
Ara sıcak - Yeşil mercimek
Ana yemek - Ispanak
Tatlı - Kök kereviz
Takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan mavi takımdan dokunulmazlığı kazanan isim ise Eren oldu. Gecenin finalinde ise mavi takım eleme oylamasına gitti. Yapılan oylama sonucu potaya Esra gitti.
HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı takımın önde başladığı haftada Şef Soner Keskin'in konuk olduğu gecede yarışmacılardan İsviçre mutfağından yemekler istendi:
Raclette ve Roesti
Geschnetzeltes Zuricher Art
Mont Blanc
Spaetzle
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