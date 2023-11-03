Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi...

Yayınlanma: 03.11.2023 - 19:53

Güncelleme: 03.11.2023 - 19:53

Masterchef Allstar'da kıyasıya rekabetin sürdüğü takım oyunları bu hafta sonu erdi. Mavi takımın büyük üstünlük kurduğu haftada Tahsin kaptanlığındaki mavi takım bugünkü ödül oyununu kazanarak yenilgisiz bir şekilde haftayı kapatmak istiyor. Peki, Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, 3 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi...

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin menüsünde ise amuse bouche, soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, salata, ana yemek, tatlı vardı. Bu menüyü başarılı bir şekilde tamamlayan takım ise Tahsin kaptanlığındaki mavi takım oldu.

Cemre kaptanlığındaki takım geçen hafta ile birlikte üst üste 4. dokunulmazlık oyununa çıktı.

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanarak eleme potasından kurtulmak isteyen yarışmacılar yaratıcıl turunda mascarpone ve jalapeno kullandı.

Şefler Dilara, Tolga, Esra ve Cemre'nin tabaklarını başarılı buldu. Gecenin birincisi ise Dilara oldu.

Dokunulmaz Dilara ilk eleme adayı olarak Cemre'yi seçti. Oylama sonucu çıkan diğer aday ise Alican oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Çarşamba günü yayımlanan Mastechef'in ikinci takım oyununda Doğu Anadolu Mutfağı'ndan yemekler istendi. Yapılan yemeklerde diğer takıma göre daha başarılı olan takım Tahsin kaptanlığındaki mavi takım oldu.

3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel Dokunulmazlıkta 45 dakika içinde en başarılı pie floater yapan isim Esra oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra eleme potasının 3. adayı olarak Tolga'yı seçti.

Yapılan oylamada ise eleme adayı olarak belirlenen isim Barış oldu.

3. TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım oyununda "Tarladan sofraya" konseptinde 7 çeşit yemek istedi. Gecenin menüsünde ise Zeytinyağlı ayva dolması, Biber çorbası, Sinkonta, Ekşili kuru dolma, Kırmızı elmalı köri, Parmigiana Alla Napoletana ve Güllaç vardı.

Haftanın galibi bu oyunu da kazanarak yenilgisiz ilerleyen mavi takım oldu.

ALLSTAR'DA BİR İLK!

Cemre kaptanlığındaki kırmızı takımın üç takım oyununu da kaybetmesi Allstar sezonunda bir ilk oldu. 17. haftada tüm takım oyunlarını kaybeden kırmızı takım bir ilke imza attı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık turuna çıkan kırmızı takımda yaratıcılık turunda şalgam ve pekmez kullanarak en başarılı yemeği yapan isim Dilara oldu. Böylece potaya giren isimler Esra ve Batuhan oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımın Dilara hariç eleme potasında yer aldığı haftada eleme adayları şu şekilde:

Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra ve Batuhan.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da eleme turu öncesinde yarışmacılar büyük ödüle sahip olmak için ter dökecek. Kırmızı takım haftanın tek galibiyetini alabilmek için, mavi takım ise haftayı yenilgisiz tamamlamak için kıyasıya yarışacak.

Gecenin konsepti "Türk Ev Yemekleri".

Allstar'da ödül oyunun konukları ise, 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, çocukken lösemi hastalığına yakanan daha sonrasında ise iyileşen gençler olacak.