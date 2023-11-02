Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması malzemeleri nelerdir? Ayva dolması tarifi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:28

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:31

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan ayva dolması sofralarınıza şenlik katacak. Ayvanın kendine özgü tadı, pirinç, zeytinyağı, kıyma ve pekmezle buluşuyor. Ayva dolması tarifi, geleneksel lezzetlerle modern sunumun bir araya geldiği özel bir yemektir.

AYVA DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 adet orta boy ayva

1 adet orta boy kuru soğan

200 gram az yağlı kıyma

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı pirinç

1 adet orta boy limon

1/4 demet doğranmış maydanoz

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

AYVA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Sap kısımlarını aldığınız ve üst kısımlarını kapak şeklinde kestiğiniz ayvaların iç kısımlarını bir oyacak yardımıyla boşaltın. Taban kısımlarını delmemeye özen gösterin. Kararmaması için taze sıkılmış limon suyu ilave ettiğiniz suda bekletin.

Kıymalı iç harcı için; kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. Bol suda yıkadığınız pirinçlerin suyunu süzdürün. Pirinç, doğranmış kuru soğan, maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyon ilavesiyle karıştırın.

Limonlu suda bekleyen ayvaları fazla suyunu süzdürüp fırın tepsisine yerleştirin. İç kısımlarını hazırladığınız kıymalı iç harçla doldurun.

Sıcak suyu üzüm pekmeziyle karıştırıp kenar kısmından fırın tepsisine alın. Ayva dolmalarını önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Dereotuyla süsleyip sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.