Masterchef'te sular durulmuyor! İşte Allstar'da gergin dokunulmazlık oyunu...

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:16

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son şampiyon Metin, mavi takımın kaptanı Cemre tarafından elenilmeyeceği düşünülerek potaya atılmıştı. Metin, eleme potasından ilk turda yaptığı hata nedeniyle çıkamadı. Tanya ile tabağını karıştıran Metin, Tanya'nın da turdan çıkamamasına neden oldu. Böylece ikinci turda Metin, Tanya'nın elenmesini engellemek amacıyla kendini ortaya attı. Şaşırtıcı eleme gecesinin ardından bu hafta kimlerin eleme potasına dahil olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ilk takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? 31 Ekim'de Allstar eleme potası...

ALLSTAR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?

Masterchef Allstar'da yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. 17. haftanın mavi kaptanı olmak isteyen yarışmacılar en iyi pizzayı sadece 45 dakika içinde yapmak için ter döktü. Gecenin sonunda başarılı tabaklara imza atan isimler Eren, Cemre, Ayaz, Tanya, Dilara ve Tahsin oldu.

Birinci olan isim ise Tahsin oldu. Mavi takımın kaptanlığını kazanan Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olması için son haftada mavi takımın kaptanlığını üstlenen Cemre'yi seçti.

İŞTE 17. HAFTA'DA TAKIMLAR...

Mavi takım:

Tahsin

Sergen

Hasan

Kıvanç

Eren

Ayaz

Barbaros

Tanya

Kırmızı takım:

Cemre

Dilara

Tolga

Barış

Esra

Batuhan

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosunun kazananı ilk takım oyununda menüyü ve içeriğini belirleme hakkına ulaştı. Kaybeden takım ise menü hakkında bilgi sahibi olmayacak.

Şefler kaptanlardan bu düelloda 15 dakikada 5 farklı pişme derecesinde hazırlanmış etler istedi.

Düelloyu kazanan isim ise Tahsin oldu.

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin menüsünde ise amuse bouche, soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, salata, ana yemek, tatlı vardı. Bu meüyü başarılı bir şekilde tamamlayan takım ise Tahsin kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Cemre kaptanlığındaki takım geçen hafta ile birlikte üst üste 4. dokunulmazlık oyununa çıktı.

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanarak eleme potasından kurtulmak isteyen yarışmacılar yaratıcıl turunda mascarpone ve jalapeno kullandı.

Şefler Dilara, Tolga, Esra ve Cemre'nin tabaklarını başarılı buldu. Gecenin birincisi ise Dilara oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara ilk eleme adayı olarak Cemre'yi seçti. Cemre'nin birinci eleme adayı olmasının ardından oylama çıkan isim ise Alican oldu.