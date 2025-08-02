Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya girmek için ter döktüğü gecede şu ana kadar 18 isim belirlendi. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos Masterchef'te ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunun 18 yarışmacısı belli olmuştu.

1 Ağustos akşamında kadroya dahil olan 19. yarışmacı belli oldu. Ana kadronun yeni ismi Merve oldu.

1 - Furkan

2 - Eylül

3 - Çağatay

4 - Onur

5 - Hilal

6 - Sercan

7 - Ayla

8 - İhsan

9 - Ayten

10 - Çağlar

11 - Sezer

12 - Cansu

13 - Özkan

14 - Gizem

15 - İrem

16 - Hakan

17 - Tunahan

18 - Sümeyye

19 - Merve