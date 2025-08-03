Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacıkarın ana kadroya girmek için mücadele ettiği gecede ana kadroda yer alacak 20 isim belli oldu. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya kim girdi?
MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye 2025 sezonunun 19 yarışmacısı belli olmuştu.
2 Ağustos akşamında kadroya dahil olan 20. yarışmacı belli oldu. Ana kadronun son ismi İlhan oldu.
1 - Furkan
2 - Eylül
3 - Çağatay
4 - Onur
5 - Hilal
6 - Sercan
7 - Ayla
8 - İhsan
9 - Ayten
10 - Çağlar
11 - Sezer
12 - Cansu
13 - Özkan
14 - Gizem
15 - İrem
16 - Hakan
17 - Tunahan
18 - Sümeyye
19 - Merve
20 - İlhan