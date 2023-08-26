Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef'te şefler kime kaşık attı?

Yayınlanma: 26.08.2023 - 22:29

Güncelleme: 26.08.2023 - 22:41

Masterchef Allstar'da yarışma heyecanı devam ediyor. Bu hafta Tahsin'in kaptanlığında mavi takım ile Sergen kaptanlığında kırmızı takım yaptıkları birbirinden farklı yemeklerle yarıştı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme potasında kimler var?

İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım ve mavi takım arasında yapılan oyunun kazananı Sergen kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara ilk eleme adayını belirledi.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Tolga oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, eleme potasına girmesi için Tolga'yı seçti. Yapılan oylama ile ikinci aday belirlendi. Haftanın ikinci eleme adayı böylelikle Gamze oldu.

İKİNCİ OYUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım ve mavi takım arasında yapılan oyunun kazananı Sergen kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kazanan Alican üçüncü eleme adayı olarak Dilara'yı belirledi. Yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Ayaz haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

ÜÇÜNCÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Üçüncü oyunu bu sefer Tahsin kaptanlığındaki mavi takım kazandı. Yapılan dokunulmazlık oyununda şefler tarafından birinci seçilen tabağın sahibi Esra oldu. Böylece üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı potaya girecek beşinci ismi belirledi. Esra tarafından 5. eleme adayı olarak seçilen isim ise Barış oldu. Yapılan oylama ile seçilen 6. aday Eray oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Yapılan üç oyunun ardından iki defa kaybeden mavi takımdan dört aday belirlendi. İlk oyundan çıkan isimler Tolga ve Gamze oldu. İkinci oyunun ardından Dilara ve Ayaz belirlendi. Üçüncü oyunu kaybeden kırmızı takımdan ise Barış ve Eray eleme potasına dahil oldu. 26 Ağustos'ta yapılan oyunun ardından 7. eleme adayı da belirlendi.

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Allstar'da bu hafta ilk eleme gününün konuğu Mehmet Özsimitçi oldu. Potaya girmemek için yarışan yarışmacılardan ilk turda istenen yemek Katmer oldu. Yarışmacılar 40 dakika içinde iki adet Katmer yaptı.

Yapılan tadımın ardından oyunun birincisi Esra oldu. Ardından sırasıyla potadan kurtulan isimler; Hasan, Kıvanç, Çağatay, Suna, Alican ve Azize oldu.

Böylelikle Tahsin, Eda, Sefa, Barbaros, Sergen, Tanya ve Batuhan ikinci turda yeniden potaya girmemek için yarışacak.

7. adayın belirlenmesi için yapılacak son oyun, limon tuzu ile yapılacak yaratıcılık oyunu oldu.