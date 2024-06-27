MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya eline ne olduğunu açıkladı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:39

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:39

MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek için hazırlıklar devam ediyor. Her gün birçok yarışmacı ana kadrodaki yerini alabilmek için mücadele ediyor.

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünün tanımı yayınlandı. Tanıtımda yer alan sahnelere göre, Jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya yeni bölümde, sol eline ne olduğunu ilk kez açıklıyor.

Şeflerin karşısına çıkan bir yarışmacı, bir uzvunu traktör pervanesine kaptırdığını, bu yüzden lanetlenmiş gibi hissettiğini ve hep saklandığını söyledi.

Bunun üzerine Şef Mehmet Yalçınkaya "Niye ağlıyorsun?" diye sorunca yarışmacı şöyle yanıt verdi:

"Konusu açılınca hep gözlerim doluyor istem dışı. Hep saklandım bu yüzden. Artık saklanmak istemiyorum, hep özgür olmak istiyorum. Ben lanetlenmişim de sadece benim başıma gelecekmiş gibi düşünmek istemiyorum artık."

Şef Mehmet Yalçınkaya da bunun üzerine çocukken yaşadığı kazayı anlattı. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı öne sürülen Yalçınkaya, "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmesi benim elim. Benzer hikayelerimiz var aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken…" diye konuştu.

Yeni bölümün fragmanında geçen bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef'in yeni bölümü bu akşam Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.